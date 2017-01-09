Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 07:27

Dur ihtarına uymayarak ters yönden giden sürücü polisi alarma geçirdi

Dur ihtarına uymayarak ters yönden giden sürücü polisi alarma geçirdi

09 Ocak 2017 07:27

Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ters yönde hareket eden sürücü polis ekiplerinin barikatı sayesinde durduruldu
Olay 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aksaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Savaş K. yönetimindeki 42 FS 276 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü Savaş K. polisin dur ihtarına uymayarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerine doğru ters yönde kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri cadde üzerine polis araçlarıyla barikat kurdu. Peşindeki polis aracından kaçan sürücü, polis barikatını görünce, kaçamayacağını anlayarak aracı durdurdu. Bunun üzerine araçtan inen Savaş K. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından ekip aracına alındı. Sürücü Savaş K. alkollü olduğu için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan 120 promil alkollü olduğu belirlenen Savaş K.’ya alkollü olarak araç kullanma, araç muayene süresini geçirme, ters yönde araç kullanma ve polisin dur ihtarına uymamak gibi suçlardan yaklaşık bin 500 lira trafik cezası kesildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç