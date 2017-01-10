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10 Ocak 2017 11:38

Duransoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Duransoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak 2017 11:38

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MMO Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, yayımladığı mesajında, “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli ve kutsal bir meslektir. Gücünü halktan alan basın mensuplarının, mesleklerini ifa etmek için zor şartlarda büyük bir fedakarlık gösterdikleri aşikardır. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazetecilerimiz; ülkemizin olduğu gibi ilimizin de sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından birisidir. Bu haber akışı ve bilgilendirme ancak gazetecilerimizin dinamik ve özverili çalışmaları sayesinde ortaya çıkabilmekte, Ülke ve şehrimizdeki tüm gelişmeler basın mensuplarımız sayesinde halkımıza aktarılmaktadır. Ülkemizde zor koşullarda, hassasiyetle görevlerini yerine getiren, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan medyamızın her türlü kolunda çalışan değerli gazetecilerimizin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.



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