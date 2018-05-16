Dutlu Koruluğu, Ramazan’da misafirlerini bekliyor

Meram Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma sonucu yenilenerek ilçeye kazandırılan Dutlu Koruluğu, Ramazan ayı boyunca misafirlerini bekliyor. 850 bin metrekareden oluşan Dutlu Koruluğu, doğası ve sosyal donatı alanlarıyla Meram’a nefes veriyor. Vatandaşlar, Ramazan Ayı boyunca 14:00-06:00 saatleri arasında hizmete açık olan Dutlu’daki ateşli ve ateşsiz piknik alanlarında iftar ve sahur keyfini doyasıya yaşayabiliyorlar.

“850 bin metrekarelik dutlu koruluğunu halkımızın hizmetine sunduk”

Dutlu Koruluğunun fiili olarak hizmet vermeye başladığını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Hızla gelişen şehrimizde; halkımızın özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif alanlar, aktivite alanlarına yönelik fiziki düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Fiziki çevre düzenlemeleri ve Meram’ın yeşil dokusunu daha da zenginleştiren Dutlu Koruluğunu hemşehrilerimizle buluştururken, 850 bin metrekarelik devasa bir alanda, Konya’da ilk defa koruluk oluşturarak halkımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

“Meram’a yeni bir renk katacak”

Başkan Toru, Dutlu Koruluğunun Ramazan Ayında 14:00-06:00 saatleri arasında hizmet vereceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız, Dutlu’ya gelerek iftarlarını, sahurlarını doğayla iç içe gerçekleştirebilecek ve çocuklarıyla güzel vakit geçirebilecekler. Yeşiliyle, bol oksijeniyle, göletleriyle, çim kızağıyla, devasa çocuk oyun alanlarıyla, okçuluk alanıyla, üzüm bağlarıyla, gül bahçeleriyle Meram’a yeni bir renk katan Dutlu Koruluğumuza tüm halkımızı bekliyorum“ dedi.