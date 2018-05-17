Ediz Hun’dan Güzel Sanatlar Fakültesine ziyaret

Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran tarafından karşılanan Ediz Hun, fakülteyi gezerek öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Atölyeleri de ziyaret eden Ediz Hun, resim bölümü öğrencileriyle sohbet ederek, resim çalışmaları üzerinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin son yıllarda Türkiye’de gittiği Güzel Sanatlar Fakülteleri içerisinde en dikkat çekici fakültelerden biri olduğunu ifade eden Ediz Hun, “Buranın yaptığı işi ciddiye alan fakültelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Konya ziyaretim çerçevesinde de özellikle buraya gelip görmek istedim. Bu kapsamda Konya’ya daha önceki ziyaretlerim esnasında tanışarak dostluk kurduğum Dekan Prof. Dr. Mehmet Okka ve yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay’a bu ziyarete vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Burada inanılmaz güzel işlerin yapıldığı yaşayan bir fakülte ile karşı karşıya kaldım. Ekip çok çalışkan ve motivasyonları üst düzeyde. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte sanat adına çok daha güzel faaliyetler gerçekleştirecekler. Öğrencilerin de çok başarılı olduğunu gördüm. Özellikle 3. sınıfların atölye derslerine ait çalışmalarına baktığımda son sınıf olmamalarına rağmen profesyonelliğe doğru ilerleyen özgün etkiler gözlemledim. Bunları resim alanına uzak olmayan birisi olarak söylüyorum. Zira babam da bir ressamdı. Doğal olarak kendisinden kültürlendim. Burayı gerçekten çok beğendim ve pozitif enerjisini ilk görüşte aldım. En kısa sürede eşimle birlikte tekrar gelmek ve daha detaylı gezmek istiyorum” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, “Kıymetli sanatçı ve bilim insanı Ediz Hun’u hem üniversitemizde hem de fakültemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendisinin fakültemiz ile ilgili söylediği güzel düşünceler ise bizi ayrıca mutlu etti. Kendilerin üniversitesinde ve fakültemizde görmekten her zaman mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında ise Ediz Hun’a, eserlerine olan hayranlığını dile getirdiği Doç. Dr Ahmet Dalkıran’ın resim koleksiyonundan bir eser takdim edildi.