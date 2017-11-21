Eğlence mekanına yapılan saldırıda boynundan yaralandı

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuklu Caddesi üzerindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de silahlı saldırıda bulunulan bir eğlence merkezine henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ellerindeki silahlarla Cumhuriyet Mahallesi tarafından gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu, kurşunlardan bir tanesi iş yeri içerisinde bulunan Fatma Ç.’nin boynuna isabet etti. Saldırganlar ise saldırının ardından koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan vurularak yaralanan Fatma Ç. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde boş mermi kovanları bulunurken, polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.