Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Y.E.E. idaresindeki 42 CYP 04 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce elektrik direğine ardından ise ağaca çarptı. Yaralanan sürücü Y.E.E., kazadan sonra arkadaşlarını da bırakıp kaçtı. Refüje çıkarak duran otomobilde bulunan Emre K. ile Enver K. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce otomobilde bulunan yaralılar ambulansa alındı. Kaçtıktan yaklaşık 30 metre sonra yere yığılıp kalmış halde bulunan Y.E.E. de gelen ikinci ambulansa alınarak Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.