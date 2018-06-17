Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 19:59

Ekmek fırınında patlama paniğe neden oldu

Konya’da ekmek fırınlarına mazot püskürten “Brülör” isimli cihazda meydana gelen sıkışmanın ardından yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Ekmek fırınında patlama paniğe neden oldu

17 Haziran 2018 19:59


Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Harmankaya Sokak üzerinde bulunan ekmek fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınlarında kullanılan “Brülör” isimli cihazda meydana gelen sıkışmanın ardından patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işyerine girerek herhangi bir yangın olup olmadığını kontrol etti. Patlama sonrası işyerinin camları ve büyük bir bölümü hasar gördü.Patlama sesini duyarak aşağı inen Ali Çoksoy, “Evde oturuyordum. İşe gitmek için hazırlanıyordum. Patlama sesi duyduk. Hemen aşağı indik. İçeride bir varsa yardım edelim diye. Kimse yokmuş çok şükür neden olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.


Öte yandan patlamanın meydana geldiği fırının bayram dolayısıyla kapalı olması herhangi bir can kaybı veya yaralamanın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç