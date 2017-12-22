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22 Aralık 2017 15:36

El-Bab şehidi Okan Altıparmak mezarı başında anıldı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak şahadetinin 1.

El-Bab şehidi Okan Altıparmak mezarı başında anıldı

22 Aralık 2017 15:36

yılında kendi adına yapılan mezarı başında andı.


21 Aralık 2016 Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak memleketi olan Seydişehir’in Taraşçı Mahallesinde Seydişehir Belediyesinin şehidin kendi adına yaptırdığı şehitlikte anıldı. Şehit Okan Altıparmak’ın mezarı başında İlçe Müftüsü Kemal Demirel okuduğu Kur’an-ı Kerim sonrasında dua edilirken, duanın ardından şehidin adının verildiği Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu ziyaret edildi.


Anma programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, şehidin dedesi İsmail Altıparmak ve babaannesi ile yakınları katıldı.




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