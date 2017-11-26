Selçuk Üniversitesi Rektörü ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantının tecrübelerin aktarılması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Toplantının Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi konusunda bizlere bu imkanı verdikleri için öncelikle ELCD Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Mesleğimizin duayenleri buradalar. Bu vesileyle bizim için bir bayram, bir mutluluk vesilesi. Çünkü hocalarımızla yıllarımız beraber geçti, farklı ortamlarda bir arada bulunduk. Burada görmek güzel bir duygu. İşin diğer yönü ise deneyimlerini ve tecrübelerini aktaracaklar. Tıptaki gelişmeleri, cerrahideki gelişmeleri, teknolojik yenilikleri yeni baştan elden geçireceğiz, tartışacağız. Katımlarınız için teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ELCD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Alper, toplantının Konya’da yapılma arzusunu iletmelerinden bu yana Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in pozitif desteğini esirgemediğini ifade etti. Bu anlamda Rektör Prof. Dr. Şahin’e teşekkür eden Prof. Dr. Alper, “ELCD üyeleri, hocalarımız ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve genç arkadaşlarımız birlikte sunum yapacağız. Konu başlıklarını seçerken birlikte görüştük, genel ilgi alanına ve isteklere göre bir toplantı planladık. Toplantının yararlı olacağı inancındayım. ELCD olarak başından beri doğru teknik, endikasyon, takip gibi temel kriterlerin ülke genelinde yaygınlaşması için büyük bir çaba içindeyiz. 13. Kongremizi bu yıl yaptık ve bölgesel toplantıları da yapmaya büyük önem veriyoruz. Tüm arzumuz; bu toplantılara katılımın fazla olması, bölgesel uzman arkadaşlarımızla ana konuları konuşmamız, tartışmamız ve sorunlara birlikte çözüm bulmamızdır. Davetiniz ve toplantıyı organize ettiğiniz için Sayın Rektörümüze ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine, uzman arkadaşlarıma ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının sonrasında, “Obezite cerrahisi”, “Laparoskopik kolesistektomide stratejiler”, “Videolarla laparoskopik cerrahi, nasıl yapıyorum”, “Koloresktal cerrahi”, “En iyi videolarım” konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.Toplantı, katılımcılardan geri bildirim alınmasının ardından sona erdi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, ELCD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Alper, Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz ile tıp alanından derneğe üye çok sayıda bilim insanı katıldı.