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Elektrikli hızarla tahta yerine bacağını kesti

Konya’nın Kulu ilçesinde bir inşaat işçisi, elektrikli hızarla tahta kesmek isterken bacağını keserek yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaat işçisi, elektrikli hızarla tahta kesmek isterken bacağını keserek yaralandı.


Olay, Burunağıl Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Suriye uyruklu Ferdi E. (34), uzun gelen tahta kalıplardan birini elektrikli hızarla kesmek isterken, bir anlık dalgınlık sonucu bacağını kesti. Bacağından yaralanan Ferdi E., yardım istediği arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Konya'ya sevk edildi.

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