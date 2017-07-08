Elinde Türk Bayrağıyla Ankara’ya yürüyen yaşlı adam Konya’ya geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü yaklaşırken elindeki Türk bayrağıyla 63 yaşında olmasına rağmen yollara düşen Osman Koç, 15 Temmuz günü başkente ulaşmayı hedefliyor. Yolda yürürken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Osman Koç, "Bugün Konya’ya geldim Allah’ın izniyle. 15 Temmuz olaylarının yıldönümünde Ankara Gölbaşı’nda Polis Özel Harekat Merkezinde olacağım. Hedefim ilk orası. Ondan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret edeceğim. Ziyaret edeceğim yere giderken Ömer Halisdemir’imizi de ziyaret etmeden geçmeyeceğim" dedi.

Koç, üzerinde 6,5 lira para olduğunu bu para ile bir ekmek, bir şişe su alacağını ve bu şekilde Ankara’ya yürüyeceğini de dile getirdi.