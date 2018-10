Emekli polisin aracından 6 bin 500 lira çalan şüpheliler yakalandı

Konya'da emekli polise ait park halindeki aracın torpido gözündeki 6 bin 500 liralı çalan Suriye uyruklu 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Ekim Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Sahibiata Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan emekli polis, 25 KA 725 plakalı aracını cami önündeki parka bıraktıktan sonra işlerini halletmek için ayrıldı. İşlerini hallettikten sonra aracının yanına gelen emekli polis, aracın camını yarıya kadar açık olduğunu görünce torpido gözüne poşet içerisinde bıraktığı 6 bin 500 liranın da yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayını çözebilmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin hırsızlık olayını anbean kaydettiği ortaya çıktı.

Hırsızlık anı kamerada

Görüntülerde, etrafı gözleyen 3 şahıstan 1'inin uygun bir zamanda aracın yanına gelerek kapı camını tornavida yardımıyla açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da diğer kapıyı açtığı görülüyor. Kayıtlarda araç içerisinde arama yapan şüphelinin daha sonra torpido gözünde bulunan 6 bin 500 lirayı alarak kaçtığı yer alıyor. Olayın ardından bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir akülü bisiklete 'dur' ihtarında bulundu. Şüphelinin dur ihtarına uymaması üzerine yaşanan kovalamaca şüphelinin akülü bisikleti bırakarak yaya olarak kaçmasıyla devam etti. Yaşanan kovalamacanın ardından Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Saher El C. yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede Saher El C.'nin kullandığı akülü bisikletin de çalıntı olduğu ve para çalan zanlıların eşkallerine benzediği tespit edildi. Bunun üzerine ifadesi alınan Saher El C., ilk ifadesinde hırsızlık yapan kişilerin kendi akrabası olduğunu itiraf etti. Adresleri belirlenen Ali El N., Yahya El C. ve Nasen El C., Karatay ilçesindeki evlerinde yakalandı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Saher El C., Ali El N., Yahya El C., ve Nasen El C., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında şüphelilerden bazılarının gazetecilere el sallaması da dikkat çekti. Hastanedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali El N. ile çok sayıda hırsızlık kaydı olan Yahya El C. ve Saher El C. tutuklanırken, Nasen El C. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Ali El N.'nin 3 gün öncede hırsızlık nedeniyle yattığı cezaevinden çıktığı öğrenildi.