Emekliler Konağı, emeklilerin buluşma adresi oldu

Beyşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Emekliler Konağı’ndan istifade etmeye başlayan Beyşehirli emekliler, bu mekanın ilçeye kazandırılmasından dolayı yaşadıkları memnuniyeti ifade ediyor. Beyşehir Emekliler Konağı’nın hizmete sunulmasının ardından emekliliğin tadını yaşadıkları kentte daha iyi çıkarmaya başladıklarını anlatan emekli vatandaşlar, “Burada her gün bir araya gelen kesim, emekliler olduğu için Emekliler Konağı artık bizim için vazgeçilmez bir yer, ikinci bir adres haline geldi. Emekliler olarak burada buluşarak Beyşehir Gölü’nün sularının taşındığı kanal kenarında, şırıl şırıl akan su sesini dinleyerek çay ve kahve içmenin keyfini çıkarıyoruz. Hoş sohbet ederek, dinleniyor, burada stres atıyoruz” diye konuştu.

Beyşehir Belediyesinin emeklileri düşünerek kendileri için böyle bir mekan kazandırmasından dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Emekli Öğretmen Memiş Altıparmak, “23 yıldır emekliyim. Belediyemizin bize sağlamış olduğu bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeklinin aldığı maaş az olduğu için çaylar ve meşrubatlar burada yüzde 40 oranında daha ucuz. Arkadaşlar arası dayanışma ve iletişimi sağlayan bu mekanda internet ve bilgisayar imkanı da bizlere sunulmuş durumda. Ondan da istifade ediyoruz. İnternette hem araştırma yapıp iyi vakit de geçiriyoruz” diye konuştu.

Beyşehirli emekli Bekir Tan da, ilçeye kazandırılan emekliler konağının belli bir yaşın üzerindekiler için büyük bir nimet olduğuna vurgu yaparken, “Burada çay ve kahvenin, içeceklerin fiyatı çok daha ucuz. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar burada rahat bir şekilde emekli dostlarımızla vakit geçirebiliyoruz. Konağımızın yeri, Türkiye’nin aynı zamanda en güzel yerlerinden biri. Her tarafı manzaralı. Tarihi Taşköprü’yü, Beyşehir Gölü’nü ve ilçe merkezini gören bir konumu var. Kışın kapalı alanında, yazın ise balkonunda esintisiyle çok güzel. Bizler çok memnunuz bu mekanımızdan. Üstelik camiye de yakın. Bu imkanı sağlayan Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, tarihi Taşköprü’nün hemen karşısında bulunan yapının Emekliler Konağı olarak dizayn edilmesinin ardından mekanın zaman içerisinde emekliler tarafından çok tercih edilen bir adres haline geldiğini belirterek, “50 ve üst yaş grubundaki vatandaşlarımızın yararlandığı bu tesisin emeklilerimizden yoğun ilgi görmesi bizleri de ziyadesiyle çok memnun ediyor. Burası, göreve gelmeden önce atıl vaziyette olan, madde bağımlısı ya da farklı grupların mesken edindiği bir yerdi. Şimdi ise emeklilerimize yönelik olarak hizmet veriyor. Biz de zaman zaman yaptığımız ziyaretlerimizle onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Onların yeni taleplerini de dinliyoruz. Beyşehir’de emeklilerimize verdiğimiz Emekliler Konağı sözümüzü bu şekilde yerine getirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.