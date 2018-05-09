Emniyet kemerini taktılar, araçtan fırlamadılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, simülasyon aracına binen ve alkol gözlüğü takan vatandaşlara kaza anında emniyet kemeri takılmaması durumunda yaşanılacak durumları bizzat yaşayarak bundan sonra emniyet kemersiz ve alkollü araç kullanmamaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Kültürpark’ta gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren Polis Memuru Mücahit Uçar, "Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemerinin önemini anlatmak, doğru kullanımını öğretmek amacıyla burada bulunmaktayız. Emniyet kemeri simülasyon aracımız saatte 20 kilometre hızla giderken 4 yöne çapraz şekilde takla atıyor ve kaza anını yaşatıyor. Vatandaşlar arasında yanlış bir algı var, ’Şehir içerisinde düşük hızlarda giderken emniyet kemerine gerek yok’ gibi yanlış bir algı var. Gerçekten bu araca binip deneyen arkadaşlar bu algının, düşüncenin yanlış olduğunu indikten sonra bize söylüyorlar. Şehir içerisinde bile olsa, küçük hızlarda bile olsa emniyet kemerinin mutlaka takılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Emniyet kemeri olmasaydı camdan dışarı fırlayabilirdim"

Simülasyon aracına binen Şükrü Koçarslan, "Araba ters döndüğünde gerçekten korkutucuydu. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir an ters döndüğünde düşecekmiş gibi oldum. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor" dedi. Yunus Kabak ise, "Emniyet kemerinin zaten hayat kurtardığını biliyordum ama şimdi deneyimlemiş oldum. Daha önce hiçbir kazaya karışmadığım için bu kadar kuvvetli olacağını sanmıyordum. Eğer emniyet kemeri olmasaydı camdan dışarı fırlayabilirdim. Emniyet kemeri hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Daha sonra trafik ekipleri vatandaşlara alkol gözlüğü takarak engellerden geçmelerini, potaya basket atmaları ve yere attıkları kalemi almalarını istese de vatandaşlar bunlarda başarılı olamadı.