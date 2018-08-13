İŞKUR toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu, Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek olan teşvik ve desteklerin, iş arayanlar ve işverenler başta olmak üzere, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok avantajı da beraberinde getirdiğini belirtti. Keleş şöyle etti: "Kadınların işgücü piyasasına katılımlarının önündeki en büyük engel çocuk bakımıdır. Özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin çocuk bakımına ücret ödemelerinin pek mümkün olmadığı günümüzde kadınlar, işgücü piyasasının dışında kalmakta, bu da toplumu ve aileyi olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda kadın istihdamını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla 2018 yılında ilk defa, sanayi sektöründe düzenlenen yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara, bakmakla yükümlü oldukları 2 ile 5 yaş çocukları için aylık 400 liralık bakım desteği sağlıyoruz. Bakım desteğinden yalnızca 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir” ifadelerini kullandı. Ödeme miktarı aylık en fazla 400 TL olacaktır. Bu destek 1 Nisan 2018 ve sonrasında açılacak kurs/programları kapsamaktadır. İşbaşı eğitim programları işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri, işverenlerin de herhangi bir maliyete katlanmadan iş gücü temin edebilecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler. Programa katılmak isteyen iş arayan ve işverenlerimiz Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yaparak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirler” dedi.