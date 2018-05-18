En büyük hayali futbolcu olmaktı

Konya Amatör Küme U-13 Ligi’nde Beyşehir’i temsil eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının formasını giyen amatör futbolcu 13 yaşındaki İsmail Semih Kaynak, dün takımının idmanına katılmak için Esentepe Mahallesi’ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait sentetik çim sahaya geldi. Burada U-11 ve U-12 Ligi’nin idman hazırlığı yapıldığı sırada soyunma odası önünde antrenman öncesi aniden fenalaşarak yere yığılan İsmail Semih Kaynak, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Yolda iki kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen İsmail Semih Kaynak, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki amatör futbolcu Kaynak’ın cenazesi Selçuklu ilçesi Parsana Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı’nda defnedildi.

“Şakalaştığımız arkadaşımızı böyle görmek zor geliyor”

Amatör futbolcunun cenaze namazına katılan sınıf arkadaşı İsmail Ceylan, arkadaşının en kötü günlerinde yanında olduğunu belirtti. Ceylan, "Her zaman futbol maçı yapardık okulda. Takım kurardık beraber. Epey uğraşırdık, çabalardık. Daha dün konuştuğumuz, sınava girdiğimiz, konuştuğumuz, şakalaştığımız arkadaşımızı böyle görmek zor geliyor. En kötü günlerimizde yanımızda olurdu. Bizim sınıfımız hep birlik ve beraberlik içerisindeydi" dedi.

“Başıma bir iş gelse beni savunurdu”

Her zaman beraber futbol oynadıklarını belirten sınıf arkadaşı Ramazan Karaaslanoğlu ise "Okulda iken her teneffüs beraberdik. Sohbet eder şakalaşırdık. Futbol oynardık birlikte. Ara sıra tartışırdık ama sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Böyle görünce insan duygulanıyor. Bizim haftaya mezuniyetimiz vardı. En son konuştuğumuzda da öğleden sonra dersimiz yoktu. Ama telefonda çok konuştuk. Hep arkadaştı hiç bizi bırakmadı. Hep arkamdaydı. Başıma bir iş gelse beni savunurdu. Ben de onu savunurdum" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe takımının alt yapısında oynamak istiyordu"

İsmail Semih Kaynak’ın ileride Fenerbahçe Spor Kulübü’nün alt yapısında oynamak istediğini anlatan sınıf arkadaşı Batuhan Üstünbaş da "En büyük hayali buradaki spor lisesine gitmekti. Oradan çıkıp ünlü bir futbolcu olmak istiyordu. Fenerbahçe takımının alt yapısında oynamak istiyordu” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Gazi Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi olan İsmail Semih Kaynak’ın cenazesine ailesi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yakınları, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.