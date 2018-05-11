En özel askerler yemin etti

Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen programla yemin ederek temsili teskere belgesi aldı.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi amacıyla her yıl Türk Silahlı Kuvvetlerince 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası’nda icra edilen temsili askerlik uygulaması yapıldı. 3. Ana Jet Üssü Komutanlığında düzenlenen temsili yemin törenine 130 engelli vatandaş ve aileleri katıldı. 130 engelli vatandaş isimlerine özel yapılan kamuflajları giyerek askerlerle birlikte yemin etti.

Yemin töreninin ardından konuşan 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, “Bugün burada silah altına alınmaları mümkün olmayan fakat yüreği askerlik yapma arzusuyla dolu olan arkadaşlarımızın bu kutsal görevi sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Yemin ederek aramıza katılan değerli silah arkadaşlarımızın vatandaşlık görevlerimizin en yücesi ve en kutsalı olan hiçbir karşılık beklenmeden yapılan ve gerektiğinden vatan uğruna cam feda edilen askerlik için bir gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir’ sözünü doğrulayarak Türk Milletinin gücünü bir kez daha burada hem bizlere hem de ailelerinize gösterdiniz. Askerlik hizmetini yerine getirmek üzere birliğimizde bulunan vatandaşlarımızın için düzenlenen bu tören nedeniyle bir araya geldiğimiz anlamlı günde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarak değerli hatıraları önünde saygıyla eğiliyor kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

"Silah arkadaşlarımızla beraber bir gün geçirmek bir ömre bedel"

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından engelli askerlere temsili teskere belgesi verildi. Daha sonra askerler ve yakınları hatıra fotoğrafı çekildi.

Program sonunda konuşan Hüseyin Berber, “Çok gururluyum, çok mutluyum. Tarif edilmez duygular yaşıyorum şu anda. Bir günlük de olsa Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine girip burada değerli silah arkadaşlarımızla beraber bir gün geçirmek bir ömre bedel, bırakın 12 ayı bir ömür yapabilirim” dedi.

Çocuğu asker olan Mehmet Emin Birşan ise, “Bugün duygularımız karmakarışık çok duyguluyuz. Oğlumuza bir gün de olsa temsili askerlik yaptırdık. Bir de her şeyden önce buradaki 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki komutanlara asker ve erbaşlara bize yardımcı olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk bugün çok. Anlatamıyorum duygularımız karmakarışık” ifadelerini kullandı.