Erbakan Malkoç’tan KTO Karataylılarla söyleşide bir araya geldi

Söyleşiye hayatından kesitlerle başlayan Erbakan Malkoç, “Ben Ardahan’da doğdum. 11 kardeştik ve çok fakirdik. İlkokulu bitirdim bitirmesine ama tam ortaokula geçecekken anne ve babamı kaybettim. Dönüm noktam belki burasıdır. Sonra İstanbul’a, abimin yanına gittim. Abim beni Yeşilyurt’ta bir sanayiye götürdü. Orada çalışıyordum ama bir yandan da sürekli dayak yiyordum. Sebebi, işler yapılırken benim sürekli farklı bakmam, ‘Şöyle yapsak?’ dememdi. Ustam da ‘İcat çıkarma!’ diyerek beni dövüyordu. Belki de Türkiye’de icat çıkardığı için dayak yiyen tek insanımdır. Şimdi ise ben icat çıkarsınlar diye mühendislere para ödüyorum. Hayat çok değişti” ifadelerine yer verdi.

Lider olmanın şartlarından bahseden Malkoç, “Lider olmanın iki şartı vardır; Birincisi önceliklerini hızlı ve doğru belirle. İkincisi çözüm odaklı ol. Bu vasıflar bence sizi siz yapan temel ögelerdir. Sonra yönetilmeye değil, yönetmeye başlayındır tavsiyem. Yönetmek önce kendinizi, sonra çevrenizi, daha sonra belki de ülkemizi ve dünyayı yönetebilmektir. Yeter ki hayal edin ve kurgulayabilin. Tecrübe edinmiş insanları dikkatle izleyin. Tecrübe edinmek çok zordur ama bir o kadar da değerlidir. Girişimci olmak da başınıza edinebileceğiniz tecrübelerden geçer. Nargile salonu açan insanları girişimci diye nitelemeyin. Asıl girişimci, olmadık bir anda olmadık dokunuşu yapandır. İşte bizim bu çabalarımız sayesinde ki, kişiye özel araç denince akla hemen Türkiye geliyor” diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu’nun birbirinden öncü isimleri ağırlamaya önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtildi.