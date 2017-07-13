Erdoğan Duransoy: “Yeni düzenleme denetimsizliği artıracak”

MMO Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy yaptığı açıklamada, kamusal denetim mekanizmasının kaldırılmasının 2004 yılı sonu 2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li araç patlamalarından hatırlanacağı üzere, facialara ve ölümlere davetiye çıkartmak anlamına geldiğini savunarak, “Zira Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle inisiyatif, 1999 sonu-2005 arasında olduğu gibi, giderek denetimsiz olarak faaliyet yürütecek olan firmalara bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır. Kamusal denetim Bakanlık eliyle tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Araçların LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe düzenlenebilecektir. Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun oluşturacak ve kazalara sebebiyet verecektir” dedi.

"Can ve mal güvenliği riske sokuluyor"

11 Nisan 2005 tarihinde Makina Mühendisleri Odalarına yeniden devredilen LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini yapma ve montaj tespit raporu düzenleme yetkisinin yeni yönetmelikle montajı yapan firmalara bırakıldığını açıklayan Erdoğan Duransoy, “Yaklaşık 4 milyon 500 bin LPG’li aracın güvenliğini artırmayı sağlayan kontrollerin bir yönetmelikle kaldırılması sonucu, istenmeyen kazalar ve bu kazalardan kaynaklı vahim sonuçlarla karşılaşacağımız açıktır. Uygulamanın bu şekilde devam etmesi halinde uzman mühendislerin istihdam edildiği ve standartlara uygun dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinecek; onların yerine merdiven altı" tabiriyle anılan, uzman olmayan kişilerin çalıştığı kontrolsüz ve denetimsiz firmalar piyasaya tekrar hâkim olacaktır. Gerek kamu idaresi, gerek ilgili sektör gerekse ilgili esnaf ve halkımızı çok olumsuz etkileyecek olan bu uygulama ile can ve mal güvenliği büyük ölçüde riske sokulmaktadır. LPG dönüşümü yapılan araçların tehlike oluşturmadan trafiğe çıkabilmeleri, vatandaşlarımızın güven içerisinde araçlarını kullanabilmelerini sağlamak tüm yetkililerin kamusal görevidir. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyden önemlidir” şeklinde görüş bildirdi.