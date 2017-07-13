Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:02

Erdoğan Duransoy: “Yeni düzenleme denetimsizliği artıracak”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy, “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte” yapılan değişiklikle kamusal denetim yetkilerinin tamamen ortadan kaldırıldığını belirterek, “Yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemi tümüyle denetimsiz hale getirilerek firmaların beyanına bağlanmıştır” dedi.

Erdoğan Duransoy: “Yeni düzenleme denetimsizliği artıracak”

13 Temmuz 2017 10:02


MMO Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy yaptığı açıklamada, kamusal denetim mekanizmasının kaldırılmasının 2004 yılı sonu 2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li araç patlamalarından hatırlanacağı üzere, facialara ve ölümlere davetiye çıkartmak anlamına geldiğini savunarak, “Zira Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle inisiyatif, 1999 sonu-2005 arasında olduğu gibi, giderek denetimsiz olarak faaliyet yürütecek olan firmalara bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır. Kamusal denetim Bakanlık eliyle tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Araçların LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe düzenlenebilecektir. Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun oluşturacak ve kazalara sebebiyet verecektir” dedi.



"Can ve mal güvenliği riske sokuluyor"


11 Nisan 2005 tarihinde Makina Mühendisleri Odalarına yeniden devredilen LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini yapma ve montaj tespit raporu düzenleme yetkisinin yeni yönetmelikle montajı yapan firmalara bırakıldığını açıklayan Erdoğan Duransoy, “Yaklaşık 4 milyon 500 bin LPG’li aracın güvenliğini artırmayı sağlayan kontrollerin bir yönetmelikle kaldırılması sonucu, istenmeyen kazalar ve bu kazalardan kaynaklı vahim sonuçlarla karşılaşacağımız açıktır. Uygulamanın bu şekilde devam etmesi halinde uzman mühendislerin istihdam edildiği ve standartlara uygun dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinecek; onların yerine merdiven altı" tabiriyle anılan, uzman olmayan kişilerin çalıştığı kontrolsüz ve denetimsiz firmalar piyasaya tekrar hâkim olacaktır. Gerek kamu idaresi, gerek ilgili sektör gerekse ilgili esnaf ve halkımızı çok olumsuz etkileyecek olan bu uygulama ile can ve mal güvenliği büyük ölçüde riske sokulmaktadır. LPG dönüşümü yapılan araçların tehlike oluşturmadan trafiğe çıkabilmeleri, vatandaşlarımızın güven içerisinde araçlarını kullanabilmelerini sağlamak tüm yetkililerin kamusal görevidir. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyden önemlidir” şeklinde görüş bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!