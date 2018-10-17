Ereğli 2. Kitap Günleri sürüyor

Konya'nın Ereğli Belediyesinin düzenlediği 2. Kitap Günleri devam ediyor.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri'nde vatandaşlar imza günlerine ve söyleşi programlarına yoğun ilgi gösterdi. Ereğli 2. Kitap Günleri'nde şu ana kadar 11 yazar imza ve söyleşi programı düzenledi. Yazarlardan Hüseyin Muşmal, Tolga Akpınar, B. Tuncer Salihoğlu, Mine Sota, Sebahat Şahin, Kadir Sulak ve Mehmet Uslu'nun imza programı ile Turgay Güler, Sinan Yağmur, Hatice Kübra Tongar, Yavuz Bahadıroğlu'nun imza ve söyleşi programı gerçekleşti. Fuarın son güne kadar yazarlar imza ve söyleşi programları devam edecek.

Vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kitap okuma oranıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Ereğlimize yakışır bir kitap fuarı geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin ilgisi ve programlarımıza katılımları gayet güzel, bu da bizleri mutlu ediyor. Ne kadar doğru bir hizmet yaptığımızı bize gösteriyor. Böyle anlamlı ve değerli hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Diliyorum ki bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Ereğli Kitap Günleri uzun yıllar daha da gelişerek devam eder, geleneksel hale dönüşür. Bu güne kadar 11 usta kalemimiz imza ve söyleşi programı düzenledi. Fuarımızın bitimine kadar 16 yazarımız daha imza ve söyleşi programı düzenleyecek. Ayrıca yazarlarımız okullarımıza giderek buralarda da çocuklarımızla bir araya geliyorlar. Okuyan bir toplum geleceğe umutla bakar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek, onlara kitap okumayı sevdirmek çok önemlidir. Özellikle ailelerimize ve öğretmenlerimize sesleniyorum yavrularımızı böyle programlara getirsinler, stantlardaki kitapların kokusunu duymayı, yazarlarımızı takip ederek onlardan faydalanmalarını sağlasınlar. Gelecek onların düşünceleriyle yeşerecek bunu unutmayalım. Bu duygularla fuar alanımızı ziyaret eden, imza ve söyleşi programlarımıza duyarlılık göstererek yoğun katılım sağlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlara da tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyorum” dedi.