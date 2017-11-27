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27 Kasım 2017 13:17

Ereğli Akgöl’de flamingolar vurulmuş ve parçalanmış halde bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Akgöl Sazlıkları olarak bilinen bölgede vurulduktan sonra boğazları kesilmiş ve vücutları parçalanmış flamingolar bulundu.

Ereğli Akgöl’de flamingolar vurulmuş ve parçalanmış halde bulundu

27 Kasım 2017 13:17


Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde Akgöl Sazlıkları olarak bilinen bölgeye fotoğraf çekmek için giden fotoğraf sanatçıları yerde ve göl yüzeyinde ölü flamingolarla karşılaştı. Fotoğraf sanatçıları, flamingoların vurulduktan sonra kafalarının kesildiğini ve vücutlarının da parçalandığını fark etti. Flamingoları fotoğraflayan sanatçılar daha sonra bölgeden ayrıldı.


Konu hakkında bilgi veren fotoğraf sanatçısı İbrahim Pekpostalcı, "Buraya geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında adeta şok olduk. Bölgeye kaçak olarak avlanmaya gelenler flamingoları katletmişler. Bizim bildiğimiz gerçek avcı avlandığı kadar doğayı koruyandır. Bu kuşlardan ne istediler. Bu bölgenin güvenlik güçleri tarafından sürekli kontrol edilmesini rica ediyoruz. Öldürmeleri yetmiyormuş gibi bir de boğazlarını kesmişler etrafta onlarca boş fişek kovanları da mevcut. Bu tür manzaralar ile bir daha karşılaşmamayı temenni ediyorum" dedi.


Pekpostalcı, vurulan flamingolara dokunmadıklarını yetkililerin derhal konuya el atmasını rica etti.




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