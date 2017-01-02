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02 Ocak 2017 17:46

Ereğli Belediye Başkanı Özgüven: "2017 hizmet yılı olacak"

Ereğli Belediye Başkanı Özgüven:

02 Ocak 2017 17:46

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 2017 yılında daha fazla hizmet yapacaklarını söyledi.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Sosyal Medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2017 yılında daha çok hizmet yapılacağı sinyalini vererek, “2017 yılında daha fazla icraat ve hizmetler yapmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
Altyapı’dan üst yapıya, sosyal belediyecilikten, toplum hizmetlerine kadar birçok hizmeti Ereğli halkı ile buluşturan Başkan Özgüven ve ekibi, 2017 hizmet sezonuna da hazırlanıyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özgüven, “Mesai arkadaşlarımız ve halkımızla birlikte daha modern bir Ereğli’nin mimarı için uğraşıyor, çabalıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, hemşerilerime ve tüm halkımıza yeni yılın ilk mesaisinde sağlık, mutluluk, başarı diliyor, 2017 yılında daha fazla icraat ve hizmetler yapmanın mutluluğunu birlikte yasamak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



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