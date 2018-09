Ereğli Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti

Konya Ereğli Belediye Başkanlığı Koşusu Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleşti.

8 koşulu Adana yarış programının en önemli koşusu olma özelliğine sahip olan Konya Ereğli Belediye Başkanlığı Koşusu Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirildi. 6 safkan İngiliz atının katıldığı mücadeleyi, Yakup Elğaç'ın sahibi olduğu Yavuz Çiftçi tarafından yetiştirilen 4 yaşındaki al kısrak Flashing Girl (Luxor - Umutlu / Strike The Gold) isimli safkan, jokeyi Ali Kaçmaz ile kazanmayı başardı.

Ereğli'nin İngiliz atlarının yetişme merkezi olduğunu belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Şehrimiz at yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkezdir. Birçok at çiftliği bulunan Ereğlimizde şampiyon atlar yetişmektedir. Ereğli Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkarak yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda her yıl Konya Ereğli Belediye Başkanlığı Koşusu düzenliyoruz. Bu yıl yapılan koşuda birinciliği elde eden atın sahibi Yakup Elğaç, yetiştiren Yavuz Çiftçi ve jokey Ali Kaçmaz'ı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.