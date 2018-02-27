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27 Şubat 2018 16:38

Ereğli Belediyes çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyes çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

27 Şubat 2018 16:38


Ereğli Belediyesi, hava şartlarının uygun olması nedeniyle çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Anıt önünde ve İstasyon Caddesinde kaldırım çalışmaları yapıyor.


Her fırsatta Ereğli’ye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kış olmasına rağmen hava şartlarının uygun olması ile birlikte kaldırım çalışmalarımızı yapmaya başladık. Hizmetin başlangıcı ya da sonu yoktur. İhtiyaçlar doğrultusunda ne zaman imkan bulursak Ereğlimize hizmet ediyoruz. Daha güzel bir Ereğli için her bir vaktin kıymetini biliyoruz. Hak ettiği hizmetleri şehrimize kazandırmak için kaybedecek vaktimiz yok. Makamlar gelip geçici baki olan eserlerdir. Biz de kalıcı eserler bırakma prensibimizle durmaksızın çalışıyoruz. Özveri ile çalışan ekiplerimize ve hizmetlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu noktada hemşehrilerimizin bize olan desteği de çok önemli. Yaptığımız hizmetlerde verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diliyor, bize destek olan ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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