Ereğli Belediyesi Ali Bülbül Anaokulu açıldı

Ereğli Belediyesinin katkılarıyla hayırsever iş adamı Hikmet Bülbül ve eşi Mevhibe Bülbül tarafından vefat eden oğulları adına yaptırılan Ali Bülbül Anaokulu açıldı.

Açılış programında konuşan İstanbul Ereğlililer Derneği Başkanı Akif Bekdemir, "Hikmet Bülbül bu memleketin yetiştirdiği mümtaz insanların başında gelir. Derneğimizde yıllarca beraber çalıştık. Eşleri Mevhibe Hanımla birlikte memleketimize böyle güzel bir eser kazandırmak istedikleri için ve bu isteklerine destekleriyle katkı sunan Ereğli Belediye Başkanımız Özkan Özgüven Bey’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ereğlili iş adamı hayırsever Hikmet Bülbül ise, "Sevgili eşimin ısrarı doğrultusunda oğlumuzun adını yaşatması için belediyemizin de bu yeri bize tahsis etmesiyle okulumuzu yaptırdık. Bu yapılan güzel okulun mihmandarlarından birisi olan Mustafa Özşenol’a, Ereğli Belediye Başkanımız Özkan Özgüven beye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş da, "Ereğli’de bu bölgede önemli bir ihtiyaç olan anaokulu açılışındayız. Ben Hikmet Bey ve muhterem eşinin acısını paylaşıyorum ve böyle anlamlı bir eser yaptırdıkları için tebrik ediyorum. Ayrıca Ereğli Belediye Başkanımıza bu anlamlı esere ve eğitime sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ereğli’ye hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Belediye olarak katkıda bulunduğumuz bu güzel okulun açılışında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hikmet Bülbül ve kıymetli eşlerinin genç yaşta vefat eden oğullarının adının yaşatılacağı okul ile bu bölgenin önemli bir eksiği giderilmiş oldu. Mahallemiz ve Ereğlimiz güzel bir okul kazandı. Bu okulun projesini belediyemizin mimarları yaptı, arsayı belediye olarak tahsis ettik ve çok kısa sürede okulumuz tamamlandı. Bu vesile ile hayırsever Hikmet ağabeyimizin genç yaşta vefat eden evladı Ali Bülbül’ü rahmetle anıyor, onun adının yaşatılacağı anaokulumuzun Ereğlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Hayırsever vatandaşımız Hikmet Bülbül ve değerli eşlerinin vefat eden oğullarının adına yaptığı bu güzel okulun açılışında olmaktan dolayı mutluyuz. Bu okulun yapılmasında belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde okulun açılışı yapılarak program sona erdi. Açılışına Ereğli İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, İstanbul Ereğlililer Derneği Başkanı Akif Bekdemir ve yönetimi, Hayırsever İş Adamı Hikmet Bülbül ile eşi Mevhibe Bülbül ve çok sayıda vatandaş katıldı.