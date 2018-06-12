Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Fiziki belediyecilik kapsamında her yıl kendi rekorlarımızın üzerine koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 yıl zarfında hizmette sınır koymadık kendimize fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında hep daha ileri gittik. Ereğli’de birçok ilki gerçekleştirdik. Bu yıl da çalışmalarımızı büyük bir özveri ve titizlikle yürütüyoruz. Gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“4 yılda yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk”

Başkan Özgüven, “Bu çalışmalarımızı sürdürürken toprakla buluşturduğumuz binlerce fidanı, yaptığımız hizmetleri görmezden gelen bazı kişiler birkaç akasya ağacının hesabını sormaya kalkıyor. Meslek hayatım boyunca 1 milyondan fazla ağaç dikme ve yetiştirme faaliyetinde bulunan birisi olarak ağacın değeri ve kıymetini çok iyi biliyorum. 20 yıl önce dikilen ve kurumaya başlamış akasya ağaçlarının ormansal, ekonomik ve peyzaj anlamda bir değeri yoktur. Trafik akışını bozan, kökleri artık asfalta zarar veren, birçok haşere ve böceği bünyesinde bulunduran akasya ağaçları kesilirken sosyal medyada paylaşanlar bir kez olsun yapılanı takdir edip fotoğrafladı mı acaba? Yapılan hizmete saygı duymuyorlarsa bile Ramazan ayı demeden çoluğunu çocuğunu bırakıp bu şehre hizmet eden çalışanların emeğine saygı duymaları gerekir. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza özverileri için teşekkür ediyorum. Ağaç edebiyatı yaparak belediyemizi yıprattıklarını zannedenlerin bu şehirde kaç tane dikili ağacı var. Bu zihniyet ne şehrimize ne de ülkemize yarar sağlamaz. Belediye olarak 4 Yılda yaklaşık 150 Bin fidanı toprakla buluştururken ağaç edebiyatı yapanlar bu şehirde yaşamıyor muydu? Yapıcı eleştiri getirenlere ve maksadı gerçekten ağaç sevgisi olanlara saygımız sonsuz ancak bilinçli ve yıkıcı eleştirilere hiçbir zaman taviz vermeyiz. Çünkü Ereğli Lisesinin önünü yaparken de Kıbrıs Caddesi ve İstasyon Caddesini yaparken de acımasız eleştiriler olmuştu, şimdi oralar şehrimizin en gözde yerleri. Samimiyetle ve gayretle bu şehre hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Herkesten takdir beklemiyoruz ancak adaletli bir şekilde yapılanlara herkesin saygı duyması gerekir. 4 yılda hemşehrilerimizin de desteğiyle önemli hizmetler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum” dedi.