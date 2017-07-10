Ereğli Belediyesi atlı spor kulübü açıldı

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Bu güzel şehrimizin daha da ileri gitmesi için başta bizler olmak üzere hepimizin sorumluluğu olduğunun ve daha neler yapılabilirin gayreti içerisinde olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ereğlimizin sorunları hep birikmiş, ötelenmiş. Bu anlamda Belediye olarak çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin geleceğine yön verecek, şehrimizi şekillendirecek çalışmalarda gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek Bakanlıklarımız gerekse bizler elimizi taşın altına koymaktan hiç kaçınmadık. Sosyal ve kültürel anlamda da Ereğlimize ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Açılışı için toplandığımız Atlı Spor Kulübü, tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptığımız bu güzel tesis Ereğlimize hayırlı olsun. Halkımızın tatil günlerini ve hafta sonlarını eğlenerek değerlendireceği şık bir tesisi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bunun yanında kapalı pazarımız, parklarımız, ışıklandırmalarımızla şehrimize modern kimlik kazandırıyoruz. Ereğlimizi her şeyiyle cazibe merkezi haline dönüştürmek için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimize hizmet noktasında çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” dedi.

Halkapınar ve Ereğli Kaymakam Vekili Hakan Güner ise, bu güzel tesisin şehre kazandırılmasında emeği olan başta belediye başkanı olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından Atlı Spor Kulübünün açılışı yapıldı. Açılış sonrası binlerce vatandaş Pinhani konseriyle eğlendi.

Açılış programına, Halkapınar ve Ereğli Kaymakam Vekili Hakan Güner, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, kurum müdürleri, STK başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.