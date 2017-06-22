Ereğli Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte ilçede sayıları çoğalan dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde insanların merhamet duygularını sömürerek para toplayan dilencileri toplayarak cezai işlem uyguluyor.

Vatandaşların vicdanını sömürmeye kalkan dilencilere prim verilmemesi gerektiğini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğli Belediyesi olarak dilencilere karşı olan uygulamalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Bu konuda hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Biz Belediye olarak birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıyor ve yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve görüyoruz ki ihtiyacı olan hemşehrilerimiz ayaklarına kadar gitmemize rağmen ihtiyaçlarını dile getirmekte zorlanıyorlar. Hal böyleyken dilencilerin samimi olduklarını düşünmüyoruz ve halkımızın vicdanını sömürmelerine izin vermiyoruz” dedi.