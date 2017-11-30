Ereğli Belediyesi gençleri Bilim Merkezine götürdü

Ereğli Belediyesi bilimde yapılan çalışmaları yerinde incelemeleri için gençleri düzenledikleri gezi ile Bilim Merkezi’ne götürdü. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, geziye katılan gençleri düzenlenen programla uğurladı. Gençler, gerçekleştirilen anlamlı gezi için Başkan Özgüven’e teşekkürlerini iletti.

Bilim insana yön gösterenin buluşlar olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, “Millet olarak bilinçlenmek ve bilime hakim olmak çok önemlidir. Çünkü milletleri ileri taşıyacak objelerin başında bilim ve bilim adamları gelir. Bilim adamlarımız düşünce ve buluşlarıyla insanlığa yön vermiş ve ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Biz de Ereğli Belediyesi olarak yanı başımızda duran Konya Bilim Merkezimizle geleceğimizin teminatı olarak gençlerimizi buluşturuyoruz. Bundan böyle her hafta gençlerimiz belediyemiz önderliğinde Bilim Merkezi’ni gezecek ve orada yapılanları öğrenecek. Onlar bizim geleceğe attığımız imza milletimizin umutlarıdır. Gençlerimiz için yeni projeler üretmek için canla başla çalışıyoruz. Gençlerimizi daha iyi yetiştirmek, geleceğe hazırlamak için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu noktada Ereğlimizdeki eğitim kurumlarımızdan ve görev yapan öğretmenlerimizden öneriler bekliyoruz ve bu önerileri değerlendirerek elimizden geldiğince yeni programları, projeleri hayata geçirmeye hazırız” dedi.