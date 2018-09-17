Ereğli Belediyesi gençleri piknikte buluşturdu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediyenin düzenlediği piknik programında gençlerle bir araya geldi.

Gençleri sevdiğini söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Gençlerimizle böyle güzel bir organizasyonda bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Onları seviyor ve önemsiyoruz. Çünkü geleceğimizin temelleri olan gençlerimizin bilgili, ahlaklı ve ülkesine faydalı birer birey olmalarını sağlamaya çalışmak bizlerin görevidir. Bu anlamda göreve geldiğimizde ilk olarak Gençlik Merkezimizi kurduk. Oğuz Ata Tesisleri içerisinde bulunan Gençlik Merkezimizde çeşitli eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız geçmişini bilen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir gençlik oluşturmak. Bakıldığında bu noktada başarılı olduğumuzu görmek bizleri daha da mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri der ki; ‘Kamil odur ki, koya dünyada eser; eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Bu düsturla Ereğli'mizde kalıcı eserler bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye olarak birçok kalıcı eseri şehrimize kazandırıyoruz. Bunun yanında en önemli eserin gençlerimiz olduğunun bilincindeyiz. Gençlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını sağlayarak iyi arkadaşlıklar kurmalarını ve kötülüklerden uzak durmalarını temenni ediyoruz. Bu gayeyle Gençlik Merkezimizi kurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi bir gençliği şehrimizde oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz. Ayrıca buradan ailelerimize de seslenmek istiyorum, lütfen çocuklarımızın nerelere gittiğine, kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat edelim. Yine Mevlana hazretlerinin dediği gibi ‘Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.' Gençlerimiz bizim geleceğiz, geleceğimize sahip çıkarak onları çok iyi yetiştirmeliyiz. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle ve gençlerimizle Ereğli daha değerli” dedi.