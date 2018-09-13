Ereğli Belediyesi kum ocağı açıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin uzun yıllar uğraş verdiği kalker (kum) ocağı açılışı gerçekleşti.

Kum ocağının açılış programına Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, özel firma yetkilileri ve belediye çalışanları yer aldı. Dua edilmesinin ardından konuşan Başkan Özgüven, “Belediyemizin yıllarca en büyük harcama ve ödeme kalemi olan kum işine kendi ocağımızı faaliyete geçirerek ve güzel bir tesisi belediyemize kazandırarak köklü çözüm üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ereğli Belediyesine ait bir kum ocağının açılışını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde belediyemizin en büyük giderinin ve bu anlamda büyük bütçeler ödendiğini gördük. Gerçekten belediye olarak mali disiplini sağlama ve tasarruflar kapsamında önemli mesafe kat ettik. 2014 yılında bu kum ocağımızın ruhsatını aldık ve burası ile ilgili çalışmalarımız uzun zaman aldı. Kumun, belediyemizin hizmetleri kapsamında önemli bir yerinin olması ve büyük giderlerin harcanmış olması bize bu hizmeti gerçekleştirme durumunu ortaya çıkardı. Şöyle ki göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız hizmetler 8-10 kat artmasına rağmen kum giderlerini yarıya düşürsek de daha önceki giderlerin yarısına ulaştık, bu da şehrimizin için önemli bir tesis olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, Karaburun Mahallesi içerisinde bulunan tesiste hem Enerji Bakanlığı hem de Valilikten alınan çalışma izniyle çalışmalara başladıklarını kaydederek, “Makamlar, mevkiler gelip geçici bizim için önemli olan Ereğli'mize kıymetli hizmetleri kazandırmaktır. Şu an itibariyle Büyükşehir Belediyemizle beraber bu kum ocağını özel firmaya vermek suretiyle çalıştırıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Ereğli Belediyemizin yaptığı yollarda buradan çıkan malzemeyi gruplara ayırarak çakıl, iri agrega, pmt olarak kullanacağız. O açıdan bu tesis Ereğli'mize önemli bir katkı sağlayacaktır. Böylece vatandaşlarımızın vergisiyle gelen mali kaynakların düzenli kullanılması, kuma, çakıla afaki ücretlerin ödenmemesi mümkün olacaktır. Burada belediyemizin araçları var, özel sektörün araçları var, bu işte Büyükşehir Belediyemizin işletme noktasında katkıları var ve şu an harıl harıl çalışılıyor. Kalker (kum) ocağı Ereğli'mize hayırlı olsun” dedi.