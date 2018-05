Ereğli Belediyesi mahalle iftarlarına devam ediyor

Mahalle iftarları kapsamında Çayhan Mahallesinde düzenlenen iftar programına ilgi yoğundu. Programa Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda Çayhanlı vatandaş katıldı.

Her mahallemize eşit mesafede olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Her Mahallemize hizmet götürmek adına canla başla çalışıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın her kesimini kucaklıyor, her kuşak için projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Fiziki Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal ve Kültürel Belediyecilik kapsamında da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz Mahalle iftarlarımıza da devam ediyoruz. Bu anlamda merkeze yaklaşık 35 km uzaklıkta olan Çayhan Mahallemizde orucumuzu açtık. Gösterdikleri yoğun ilgi ve samimiyet için Çayhan Mahallemiz sakinlerine teşekkür ederim. Hemen hemen her gün bir Mahallemizde birlikte iftar yapma hazzını yaşıyoruz. 7’den 70’e bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm hemşehrilerimizin tuttukları oruçları, yaptıkları ibadetleri Allah(cc) kabul eylesin inşallah” dedi.