Ereğli Belediyesi mahalle iftarlarına devam ediyor

Ereğli Belediyesi Mahalle İftarlarına Belkavalı Mahallesinde devam etti. İftar programı, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilat Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Belkayalı vatandaş katıldı.

İftarın feyiz ve bereketi paylaştıkça çoğaldığını ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Mahalle iftar buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Ereğlimizin merkezine 65 kilometre uzakta olan Mahallemiz Belkaya’da hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açtık. Allah tuttuğumuz oruçları dergahında kabul ve makbul eylesin inşallah. Hizmette mesafe ve sınır tanımadan her mahallemize eşit şartlar sunmaya çalışıyoruz. Merkez mahallelerimizin yanı sıra en uzak mahallelerimizde de belediyemizin hizmetlerini sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada bizim için en önemli yardımcı hemşehrilerimizin samimi desteğidir. Onların istek, talep ve önerilerini dikkate alarak, hizmet programımızı yapıyoruz. Hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğimizi belirterek bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.