Ereğli Belediyesi Mevlit Kandilinde vatandaşlara süt ikram etti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Ereğli Belediyesi Mevlid Kandilinde de gelenek haline getirdiği ikramlarına devam etti. TÜİK verilerine göre süt üretiminde 1. sırada yer alan ilçede vatandaşlara süt ikramında bulunuldu. İkramlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkürlerini iletti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Özel gün ve geceler, kandiller bizi birbirimize daha da bağlayan, birlik ve beraberlik coşkusuyla hareket ettiğimiz nadide zamanlardır. Böyle zamanlarda ibadetlerimizin yanı sıra ikramlar ve paylaşımlarımız milletimizin en güzel geleneklerinden birisidir. Bu kapsamda belediye olarak özel gün ve geceler, kandillerde geleneksel hale getirdiğimiz ikramlarımız devam ediyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz'in dünyayı şereflendirdiği bu özel günde hemşehrilerimize süt ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Verilere göre süt üretiminde ilk sırada yer alan şehrimizde sütü sevdirme ve değerlerimize sahip çıkma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Fiziki, sosyal ve kültürel Belediyeciliğin yanında sahip olduğumuz zenginliklerimizi de ön plana çıkarmaya çalışarak Ereğlimizi daha değerli hale getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin kandilini bir kez daha tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice günlerde, gecelerde buluşmayı Yüce Rabbimden niyaz ederim” dedi.