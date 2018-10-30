Ereğli Belediyesi OSB'de asfalt çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Alt yapısıyla üst yapısıyla daha değerli bir Ereğli için çalıştıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğli Organize Sanayi Bölgemizde sıcak asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. OSB, bir taraftan yeni girişimcilerimizle istihdam ve katma değer oluşturacak işletmeler kurulmasıyla, bir taraftan da alt yapı ve asfaltlama çalışmalarımızla her geçen gün bölgenin yatırımcıyı cezbeden gözde OSB'ler arasında yerini alıyor. Buna örnek olarak 800 kişinin çalışacağı Bisküvi Şekerleme Fabrikası'ndan sonra istatistiksel verilere göre ilçe bazında süt üretiminde Türkiye'de birinci olan şehrimizde yaklaşık günlük üretilen bin 200 ton sütün yaklaşık 1/3'ü olan günlük 350 ton sütü işleyecek bir tesisimizde önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Bu anlamda şehrimizin ekonomik gelişimi açısından önem arz eden yatırımlar devam ediyor. Ereğli Belediyesi olarak bu yatırımların şehrimize gelmesinde öncü olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ayrıca OSB'nde yürüttüğümüz alt yapı ve sıcak asfaltlama çalışmalarımızda en kısa zamanda tamamlanacaktır. Böylece bu kalıcı hizmetimizle daha modern bir OSB'ne kavuşmuş olacağız. Daha değerli bir Ereğli için gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.