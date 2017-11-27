‘Peygamberimi Öğreniyorum’ adlı çocuk tiyatrosu iki seans halinde 28 Kasım 2017 Salı günü 10.00’da ve 14.00’de Belediye Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.

Düzenlenecek tiyatro programına tüm çocukları davet eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz Resulullah Efendimiz, insanlığa sorumluluk ve görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. O bizlere; hayata ve ölüme, maziye ve istikbale dair mümince bir bakışı öğretmiştir. Teslimiyet ve sadakati, hak ve hakikati, insaf ve vicdanı, adalet ve fazileti, sabır ve hoşgörüyü bizzat yaşayarak göstermiştir. Peygamberimizin sünnetleri, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Peygamberimizi doğru anlamakla birlikte bizlere düşen asıl vazife, onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur’an-ı Kerim’i hayatımıza doğru yansıtmaktır. Peygamber Efendimizin örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmektir. Bunu da geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza en iyi şekilde anlatmalıyız. Bu amaçla Ereğli Belediyesi olarak alemlere rahmet olarak yeryüzüne gönderilen Hazreti Muhammed’in hayatını anlatan bir çocuk tiyatrosu programı hazırladık. Belediye Kültür Merkezinde 28 Kasım 2017 Salı günü iki seans halinde hazırladığımız programımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.