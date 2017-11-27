Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 16:34

Ereğli Belediyesi "Peygamberimi Öğreniyorum" adlı çocuk tiyatrosu düzenliyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftasına özel "Peygamberimizi Öğremiyorum" adlı çocuk tiyatrosu düzenliyor.

Ereğli Belediyesi

27 Kasım 2017 16:34


‘Peygamberimi Öğreniyorum’ adlı çocuk tiyatrosu iki seans halinde 28 Kasım 2017 Salı günü 10.00’da ve 14.00’de Belediye Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.


Düzenlenecek tiyatro programına tüm çocukları davet eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz Resulullah Efendimiz, insanlığa sorumluluk ve görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. O bizlere; hayata ve ölüme, maziye ve istikbale dair mümince bir bakışı öğretmiştir. Teslimiyet ve sadakati, hak ve hakikati, insaf ve vicdanı, adalet ve fazileti, sabır ve hoşgörüyü bizzat yaşayarak göstermiştir. Peygamberimizin sünnetleri, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Peygamberimizi doğru anlamakla birlikte bizlere düşen asıl vazife, onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur’an-ı Kerim’i hayatımıza doğru yansıtmaktır. Peygamber Efendimizin örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmektir. Bunu da geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza en iyi şekilde anlatmalıyız. Bu amaçla Ereğli Belediyesi olarak alemlere rahmet olarak yeryüzüne gönderilen Hazreti Muhammed’in hayatını anlatan bir çocuk tiyatrosu programı hazırladık. Belediye Kültür Merkezinde 28 Kasım 2017 Salı günü iki seans halinde hazırladığımız programımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Sisli
    13°C
  • Perşembe
    Sisli
    13°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç