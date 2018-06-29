Ereğli Belediyesi vatandaşlara beyaz kiraz dağıttı

Ereğli Belediyesi, beyaz kiraz fiyatlarının düşük olması sebebiyle üreticiye destek olmak için harekete geçti. Üreticiyi rahatlatmak için tonlarca beyaz kirazı satan alan Ereğli Belediyesi, Ulu Cami, Uğurlu Cami ve Fatih Cami’nde cuma namazı sonrası vatandaşlara beyaz kirazları ücretsiz dağıttı.

Üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediye olarak emekle, sabırla üretim yapan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Bu sene beyaz kiraz fiyatlarının ucuz olması üreticilerimizi zor durumda bırakmıştır. Biz de bu konuda bir adım atmak istedik. Bu anlamda üreticilerimizden tonlarca beyaz kiraz satın alarak cuma namazını müteakip camilerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Ereğlimizin incisi olan beyaz kirazımıza sahip çıkmalıyız. Bu noktada belediye olarak patent alma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Değerlerimizi ön plana çıkarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Siyah havucumuzla başladığımız patentli ürünlerimizi artırmayı amaçlıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmemiz için bize destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ereğlimiz için her şeyin en iyisini daha fazla yapabilmek adına canla başla çalışıyoruz” dedi.