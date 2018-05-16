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16 Mayıs 2018 14:20

Ereğli Belediyesi yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, şehir genelinde yol güvenlik çizgileri çizim çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor

16 Mayıs 2018 14:20


Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla ekiplerimiz yol çizgilerinin çizim çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizin birçok yerinde başlattığımız bu çalışma ile yol çizgilerini daha belirgin hale getiriyor, böylece herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verme olasılığını en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın hem yaya olarak hem de araçlarında rahat edebilmeleri ve güvende olabilmelerini sağlamak bizim görevimiz. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimize önemli hizmetler kazandırıyoruz. Bu anlamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim. Ayrıca geçici olarak verdiğimiz rahatsızlık için özür diler, sabır ve destekleri için hemşehrilerimize hürmetlerimi sunarım” dedi.




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