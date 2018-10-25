Ereğli Belediyesi YÖREX Fuarında yerini aldı

Konya'nın merkez Ereğli İlçe Belediyesinin, 9'uncusu düzenlenen Antalya YÖREX fuarında açtığı stant yoğun ilgi görüyor.

Ereğli'nin patentli ürünleri siyah havuç ve beyaz kirazın yanı sıra beyaz kiraz reçeli, şalgam, peynir, yoğurt çeşitleri de stantta yerini aldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır Ereğli Belediyesi standını gezerek, ilçenin yöresel ürünlerini tattı.

Ereğli'nin bölgenin kalbi olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Konum itibariyle bölgemizin en önemli şehirlerinden biri olan Ereğlimize özgü birçok ürün vardır. Ereğli Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bu yana yöresel ürünlerimizi ön plana çıkararak ve ürünlerimize patent alarak değerlerine değer katmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda dokuzuncusu düzenlenen Antalya YÖREX Fuarında da yöresel ürünlerimizle birlikte yer alıyoruz. Böyle önemli organizasyonlarda yer almak, şehrimizin rüzgarını buralarda estirmek ve standımıza olan yoğun ilgi bizleri daha da mutlu ediyor. Bu organizasyonda emeği olan herkese ve standımızı ziyaret ederek olumlu düşüncelerini ileten bürokratlarımıza teşekkür ederim. Her şey daha değerli bir Ereğli için. Bu doğrultuda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.