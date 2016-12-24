Ereğli Belediyesinden ’15 Temmuz’ konulu pul

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anmak, bu tarihin önemini anlatmak amacıyla 10 bin adet posta pulu bastırdı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven 15 Temmuz’da bu milletin milli iradesine kastedenlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade ederek, “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

15 Temmuz Milli iradeye darbe ve demokrasiyi baltalama girişiminin tarihin en hain, en alçak kalkışma girişimi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Özkan Özgüven, şer odaklarının ve onların yerli işbirlikçilerinin bu milletin vergisi ile alınan silahların namlusunu bu milletin üzerine çevirecek kadar alçak olduklarını kaydetti. Özgüven tarihin her safhasında bu alçakların vatan haini olarak anılacaklarını kaydetti.

Ereğli Belediyesi olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan bu darbe teşebbüsünü ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna püskürten şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak amacı ile PTT işbirliğinde 15 Temmuz konulu 10 bin adet posta pulu bastırdıklarının altını çizen Özgüven, “15 Temmuz’un Türk Milleti için anlam ve önemini yaşatmak adına Ereğli Belediyesi olarak T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile imzalanan sözleşmeyle Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişiliklerle yaptığı resmi yazışmalar ve posta gönderilerinde kullanılmak üzere 15 Temmuz konulu 10 bin adet posta pulu hazırlatılarak bu onurlu mücadeleye desteğimizi sürdürmekteyiz” dedi.