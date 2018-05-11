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11 Mayıs 2018 15:56

Ereğli Belediyesinden Anneler Günü’ne özel konferans

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Anneler Günü’ne özel Yazar Sebahat Şahin’in katılımlarıyla ‘Kanatsız Melekler’ adlı konferans düzenleyecek.

Ereğli Belediyesinden Anneler Günü’ne özel konferans

11 Mayıs 2018 15:56


Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferans programı 13 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te başlayacak. Konferans hakkında değerlendirme yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kültürel Belediyecilik kapsamında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda annelerimize özel bir konferans programı düzenliyoruz. Yazar Sebahat Şahin Hanımefendinin katılımlarıyla ‘Kanatsız Melekler’ adlı konferans 13 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te başlayacak. Annelerimiz için ne yapsak az, elleri öpülesi annelerimiz hayatımız boyunca kalplerimizin en güzel yerinde olacaktır. Bizi her zaman koruyan, kollayan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimiz bizlerin kanatsız melekleridir. Onlara hürmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle düzenleyeceğimiz konferansımıza tüm annelerimizi beklerim. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, hürmetlerimi sunarım” dedi.




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