Ereğli Belediyesinden çocuklara hediye

Ereğli Belediyesi, camilerde yaz tatili boyunca Kur’an kurslarını takip eden çocukların isimlerine özel yaptırılan 5 bin adet kalemin dağıtımını gerçekleştiriyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bizim en değerli varlığımızdır. Çocuklarımızı önemsiyor ve onlara değer veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bunu hak ediyor. Onların kişisel gelişimlerine yönelik hizmetleri yapmaya özen gösteriyoruz. En önemlisi de eğitim, belediye olarak eğitime olabildiğince destek oluyoruz. ‘Ağaç yaşken eğilir’ prensibimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yaz tatili boyunca camilerimizde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarımıza isimlerine özel kalem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Duyarlılık göstererek dini eğitimlerini almak üzere yavrularını camilere gönderen ailelerimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uygulamadan dolayı mutluluklarını dile getiren çocuklar ise Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkürlerini iletti.