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18 Eylül 2017 16:07

Ereğli Belediyesinden eğitime 3 milyonluk destek

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediyenin de katkıda bulunduğu İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Ereğli Belediyesinden eğitime 3 milyonluk destek

18 Eylül 2017 16:07


Ayvatlar İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrencilerin okudukları şiirlerin, halk oyunlarının yanı sıra İmam Hatip Lisesi Mehteran ekibinin sunmuş olduğu mini gösteri protokol üyeleri ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.


Belediye olarak toplamda 51 okula 3 milyona yakın yatırım yaptıklarını dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Büyükşehir Belediyemiz ve Ereğli Belediyemiz olarak eğitime katkı vermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok yatırımı da gerçekleştirdik. Yeni Eğitim-Öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. İlçemizde eğitim seviyesi yıllardır üst düzeyde inşallah daha üst düzeylere çıkacaktır biz de belediye olarak eğitime her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Eğitim sadece okulda olan bir şey değil, eğitim meselesi hepimizin taşın altına elimizi koymamızla, içten ve samimi bir şekilde çalışmalarla çözülebilecek bir meseledir. Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize sesleniyorum her türlü ihtiyacınızı, öğrencileri geliştirecek proje ve programlarınızı bizimle paylaşın, elimizde olan imkanlarla her türlü destek olmaya hazırız. Ayrıca öğrencilerimiz derslerinde başarısız olabilirler fakat özgüvenleri yerinde olursa hayatta daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu nedenle öğrencilerimize özgüven aşılamayı elzem görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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