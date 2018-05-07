Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 13:32

Ereğli Belediyesinden emeklilere Çanakkale gezisi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, kültürel belediyecilik kapsamında emeklilere Çanakkale gezisi düzenledi.

Ereğli Belediyesinden emeklilere Çanakkale gezisi

07 Mayıs 2018 13:32


Gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Çanakkale’de ecdadımız eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onların zorluklara rağmen kazandıkları zaferin kalıntılarının bulunduğu Çanakkale her vatandaşımızın görmesi gereken bir yerdir. O ruhu, manevi duyguyu hissetmek çok kıymetlidir. Belediye olarak tarih kokan bu topraklarla hemşehrilerimizi buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda emekli vatandaşlarımız için Çanakkale gezisi düzenledik. Rehber eşliğinde emeklilerimiz Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere o tarihi toprakları ziyaret edecekler. Emeklilerimizin yanı sıra gençlerimizi de belirli aralıklarla Çanakkale’ye götürüyoruz. Tarihimizin önemli izlerini taşıyan topraklarla özellikle gençlerimizi buluşturmak bizim için mutluluk kaynağıdır. Geçmişimizi iyi bilmeliyiz ki geleceğe sağlam adım atabilelim. Biz de bu noktada belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde 45 kişilik guruplar oluşturan vatandaşlarımız için geziler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
23
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç