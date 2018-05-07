Ereğli Belediyesinden emeklilere Çanakkale gezisi

Gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Çanakkale’de ecdadımız eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onların zorluklara rağmen kazandıkları zaferin kalıntılarının bulunduğu Çanakkale her vatandaşımızın görmesi gereken bir yerdir. O ruhu, manevi duyguyu hissetmek çok kıymetlidir. Belediye olarak tarih kokan bu topraklarla hemşehrilerimizi buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda emekli vatandaşlarımız için Çanakkale gezisi düzenledik. Rehber eşliğinde emeklilerimiz Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere o tarihi toprakları ziyaret edecekler. Emeklilerimizin yanı sıra gençlerimizi de belirli aralıklarla Çanakkale’ye götürüyoruz. Tarihimizin önemli izlerini taşıyan topraklarla özellikle gençlerimizi buluşturmak bizim için mutluluk kaynağıdır. Geçmişimizi iyi bilmeliyiz ki geleceğe sağlam adım atabilelim. Biz de bu noktada belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde 45 kişilik guruplar oluşturan vatandaşlarımız için geziler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.