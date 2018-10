Ereğli Belediyesinden engellilere Çanakkale gezisi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında engelli bireyleri ve ailelerini ecdadımızın izlerinin bulunduğu Çanakkale ile buluşturdu. Çanakkale'ye giden engelli bireyleri Belediye Başkanı Özkan Özgüven uğurladı.

Uğurlama esnasında duygularını dile getiren Başkan Özgüven, “Her zaman dile getiriyoruz her birimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimize devam ediyor ve onların topluma kazanımlarını sağlıyoruz. Her hafta düzenlediğimiz Çanakkale gezimize bu hafta engelli kardeşlerimizi ve ailelerini gönderdik. Orada ecdadımızın izlerini görecekler, onların bir tebessümü bizim için dünyalara değer. Belediye olarak her zaman bu kardeşlerimizi özel tuttuk ve her zaman da onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana DOWN Cafemize, Engelsiz Yarınlar Derneğimize önemli destekler verdik. Bu noktada bizlere proje getiren, bu hizmetleri gerçekleştirmede fikir sunan Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanımız Songül hanımefendi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Proje sunan ve bizden destek bekleyen herkese Belediye olarak kapımız açıktır. Rabbim yollarını açık eylesin, sağ salim gidip dönmeyi nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, “Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği ve bize her zaman destek verdiği için Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu gezi engelli kardeşlerimiz için çok değerli biz hizmet” dedi.