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02 Haziran 2018 18:55

Ereğli Belediyesinden haşereyle mücadele çalışmaları

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, vatandaşların yaz dönemlerinde haşere ve sivrisinek sorunuyla karşılaşmaması için erken önlem aldı.

Ereğli Belediyesinden haşereyle mücadele çalışmaları

02 Haziran 2018 18:55

Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber ilaçlama çalışmaları da hız kazandı.


Çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Hemşehrilerimizin sağlığı açısından problem teşkil edebilecek sivrisinek ve haşerelere önlem almak için ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu bizim hizmet noktasında önceliğimizdir. Onların istek ve taleplerine kulak vererek hizmet politikamızı oluşturuyor, tabiri caizse şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Hemşehrilerimizden gelecek her türlü öneriye açığız. Biz bu şehre hizmet etmekle mükellefiz, Ereğli’mize layıkıyla hizmet etmek için gayretle, samimiyetle ve sevgiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hizmetlerimize büyük bir özveri ile devam edeceğiz" dedi.




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