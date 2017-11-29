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29 Kasım 2017 16:58

Ereğli Belediyesinden kadınlar için semt lokali

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, kadınların topluma kazandırılması projesi kapsamında birçok mahalleye hitap edecek Hanımlar Semt Lokali çalışmasını tamamlandı.

Ereğli Belediyesinden kadınlar için semt lokali

29 Kasım 2017 16:58


Hanımların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Ne kadar da merkezimizde ASEM olsa da merkezden uzak Şinasi, Mimar Sinan, Hıdırlı ve Cinler gibi mahallelerimize hitap edecek lokalimiz hanımlarımıza hizmet edecek. Özellikle sıcak bir mahalle ortamı oluşturacak lokalimize hanımlarımız kolayca ulaşacaklar. İçerisinde Çocuk Oyun Bölümü, Mutfak Atölyesi bulunan, çay içip sohbet edecekleri ve kadınlarımıza yönelik çeşitli eğitimlerin verileceği lokalimiz hanımlarımızın buluşma noktaları olacak. Güçlü toplumlarda hanımların etkisi ve katkısı yadsınamaz. Onlar ailelerin yapı taşlarıdır. Belediye olarak hanımlarımıza değer veriyoruz ve onları topluma kazandırarak aile bütçelerine katkıda bulunacakları çalışmaları yürütüyoruz. En yakın zamanda hizmete açacağımız Hanımlar Semt Lokalimiz kendilerini geliştirebilmeleri için onlara fırsat sunacaktır. Bu kıymetli hizmetin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.




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