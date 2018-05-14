Ereğli Belediyesinden kültürel etkinlik

Ereğli Belediyesi kültürel belediyecilik kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Hafta sonu Fettah Can konserinin yanı sıra Anneler Günü vesilesiyle Ereğli Belediyesi Atlı Spor Kulübünde şehit anneleri onuruna kahvaltı programı ayrıca Sebahat Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Kanatsız Melekler’ adlı konferans düzenlendi.

Hemşehrilerine dolu dolu bir hafta sonu yaşattıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Güzel bir haftayı geride bıraktık, umuyorum ki hemşehrilerimizin mutlu bir hafta sonu geçirmelerini sağladık. Değerli sanatçımız Fettah Can’ı Ereğlimizde misafir ettik, şehit annelerimizle bir araya geldik, finalde de çoğunluğunu engelli annelerimizin oluşturduğu değerli yazarımız Sebahat Şahin Hanımefendinin güzel ve anlamlı konferansıyla hemşehrilerimize dolu dolu bir hafta sonu yaşattık. Bizlere her zaman destek olan ve programlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Belediye olarak fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda vatandaşlarımızın yararına olan birçok program düzenliyoruz. Bundan sonraki süreçte de programlarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta Şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ederim” dedi.