Ereğli Belediyesi’nden öğretmenlere özel program

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ahmet Selçuk İlkan konseri düzenlendi.

Program öncesi konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizi görmekten dolayı çok mutluyuz. Öğretmenlerimiz için ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. Belediye olarak öğretmenlerimize Ahmet Selçuk İlkan Bey’in katılımlarıyla güzel bir program hazırladık. Keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım" dedi.

Konuşmaların ardından sahneye gelen Ahmet Selçuk İlkan eserlerini icra etti. Programın sonunda Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Ahmet Selçuk İlkan’a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Programa, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Emniyet Müdürü İrfan Ceylan, Polis Okulu Müdürü Ali Kurbi ve Ereğli’de görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.