Ereğli Belediyesinden okul çevrelerindeki iş yerlerine denetim

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri okul çevrelerindeki gıda işletmelerini ve seyyar satıcıları denetledi.

Çocuklarımızın sağlığının kendilerinin önceliği olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Zabıta Müdürlüğümüzün ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda okullarımızın çevrelerinde bulunan gıda işletmelerinin ve seyyar satıcıların denetimlerini gerçekleştirdik. Denetimlerimizde çalışma ruhsatları ve çalışanların hijyen belgesi kontrolleri, etiket kontrolüyle son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya standartlara uygun olmayan ürünleri inceleyerek gereken işlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyiz. İşletmelerimizden gıda ürünlerinde gereken hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin sağlık, huzur ve güvenliği noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Ereğlimizi daha değerli hale getirmek için yaptığımız fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra Zabıta Ekiplerimizin yürüttüğü denetimlerle şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlar içinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.